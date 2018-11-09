Политика Евросоюз не признает "выборы" в "ЛДНР" - Хан

2018-11-10 00:36 93

 

Европейский Союз предан Минским договоренностям и не признает результаты незаконных "выборов".

Комиссар ЕС по европейской политике соседства Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз не признает результаты незаконных "выборов" на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 8 ноября, сообщает Интерфакс Украина.

Он отметил, что "выборы" в "ЛДНР" не будут способствовать решению конфликта.

"Мы преданы Минскому процессу. Мы уважаем все, что идет в его русле, но с точки зрения Минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы не признаем эти выборы", - сказал он.

Как сообщалось, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко . В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

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