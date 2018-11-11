Украина В Минздраве рассказали, вредно ли курить кальян

2018-11-11 13:00 246

 

В Министерстве здравоохранения Украины предупреждают, что кальянный дым вредит здоровью курильщиков даже больше, чем сигаретный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что дым от кальяна содержит токсичные вещества, которые могут провоцировать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые, респираторные и другие заболевания.

"Люди, которые употребляют кальян в течение получаса - часа, получают в десятки раз больше токсичных и канцерогенных веществ, чем при курении сигарет. Они получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме - гипоксию. Частое курение кальяна ассоциируется с отдыхом с друзьями и создает псевдокультуру, которая, к сожалению, стала очень распространенной в нашей стране. Это большая социально-медицинская проблема, поэтому нужно делать профилактические интервенции и мероприятия", - объясняет Отто Стойка, национальный эксперт по контролю над табаком, главный врач Киевского городского центра здоровья.

Стоит отметить, что курение кальяны в общественных местах запрещено с 2012 года - так же, как курением обычных и электронных сигарет. Однако, по информации Минздрава, кальян продолжают "продавать" практически в каждом пятом кафе, баре и ресторане.

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