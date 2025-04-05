Жизнь В Украине начал существенно снижаться уровень заболеваемости гриппом и простудой

2025-04-05 12:29

За неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 снизилась на 22%. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что с 24 по 30 марта гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболели более 73 тысяч взрослых и более 83 тысяч детей. С осложнениями в больницы попали почти 5,3 тысячи пациентов.

Зарегистрировано 8 летальных случаев из-за осложнений гриппа и 3 – из-за осложнений COVID-19.

По данным Минздрава, вирусы гриппа циркулируют в 23 регионах страны.

Превышение эпидемического порога среднего уровня зафиксировано в трех областях: Житомирской, Кировоградской, Черкасской.

Незначительное превышение уровня заболеваемости выявили в Волынской, Львовской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой областях.

Всего с начала эпидемического сезона в Украине переболели 3,8 миллиона человек. Это на 4% меньше, чем в прошлом году.