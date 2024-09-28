Минздрав утвердил перечень болезней и состояний, когда будут назначаться медицинский каннабис

Министерство здравоохранения определило особенности назначения и применения лекарств из медицинского каннабиса, изготовленных в условиях аптеки. Утвержден также и перечень болезней и состояний, при которых они будут назначаться. Перечень основан на самых современных исследованиях и доказательствах эффективности, также он будет периодически пересматриваться при наличии новых доказательных исследований.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).
Назначать лекарства из медканабиса можно будет, если пациент имеет один из следующих диагнозов (в скобках приведены коды согласно Международному статистическому классификатору болезней и родственных проблем здравоохранения Десятого пересмотра):
Детям также можно назначать такие лекарства, однако исключительно при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканнабинолу в них составляет более 20:1, а максимальная суточная доза не превышает 25 мг/кг веса тела.
В то же время лекарства на основе медицинского каннабиса не назначают беременным и женщинам, которые кормят грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканнабинолом); пациентам с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или другого психотического расстройства, а также в случае, если у пациента есть тяжелые расстройства личности (исключение - депрессия, связанная с основным заболеванием).
Среди противопоказаний - повышенная чувствительность к каннабиноидам или любому другому вспомогательному веществу лекарственного средства. Пациентам, имеющим умеренные или тяжелые нарушения функции печени, назначать лекарственные средства каннабиса не рекомендуется или же разрешается при условии уменьшения дозировки.
Прием лекарственного средства на основе каннабиса должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не будет получено желаемого терапевтического эффекта или в случае серьезных побочных реакций (в том числе связанных с психическим состоянием).