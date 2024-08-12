ВОЙНА В Украине МОУ и Минздрав работают над внедрением электронных направлений на ВВК

2024-08-12 16:48

 

Министерство обороны и Министерство здравоохранения работают над внедрением электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать армию"

Дословно из материала: "Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов".

Детали: Черногоренко отметила, что скорее всего в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

Отдельно, по ее словам, МОУ работает с Минздравом над созданием электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов. Замминистра обороны уточнила, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе любых госпиталя или больницы, если сделать запрос.

Однако, по ее мнению, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей. Черногоренко уточнила, что такой механизм планируется внедрить до конца 2024 года.

subscriber subscriber

Еще по теме

Военное положение: могут мобилизовать ограниченно пригодного без прохождения новой ВВК

2024-08-06 20:48

Кабмин уточнил нормы о необходимости прохождения ВВК

2024-06-13 22:15

Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали четкий ответ

2024-06-10 16:05

Документы Полтавской ВВК арестованы из-за высокого показателя признанных непригодными к службе

2024-06-04 09:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW

2024-08-12 22:15

В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста

2024-08-12 21:37

Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild

2024-08-12 19:15

видео Под контролем Украины находится около 1000 км² территории РФ – Сырский

2024-08-12 18:45
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW 2024-08-12 22:15
В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста 2024-08-12 21:37
Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild 2024-08-12 19:15
видео Под контролем Украины находится около 1000 км² территории РФ – Сырский 2024-08-12 18:45