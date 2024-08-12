ВОЙНА В Украине МОУ и Минздрав работают над внедрением электронных направлений на ВВК

2024-08-12 16:48

Министерство обороны и Министерство здравоохранения работают над внедрением электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать армию"

Дословно из материала: "Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов".

Детали: Черногоренко отметила, что скорее всего в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

Отдельно, по ее словам, МОУ работает с Минздравом над созданием электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов. Замминистра обороны уточнила, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе любых госпиталя или больницы, если сделать запрос.

Однако, по ее мнению, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей. Черногоренко уточнила, что такой механизм планируется внедрить до конца 2024 года.