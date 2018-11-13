Детали Тихое убийство Блаженнейшего: Александр Драбинко скрыл от покойного Митрополита Владимира его смертельный диагноз

2018-11-13 10:49 252

Бывший секретарь главы УПЦ МП Александр Драбинко скрыл диагноз покойного Митрополита Владимира от самого больного и его окружения. Именно это повлекло смерть Блаженнейшего. В СМИ попали документы из немецкой клиники, которые подтверждают, что Драбинко знал об онкозаболевании Владимира, но никому об этом не сообщил.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) был правой рукой Владимира. В 2011 году именно он сопровождал Блаженнейшего на лечение в немецкую клинику и должен был организовать выполнение врачебных назначений, однако этого не сделал. Более того, Драбинко скрыл письмо с точным диагнозом и приглашением врачей немедленно вернуться в клинику для лечения онкозаболевания. В результате было потеряно много времени, опухоль разрослась и это привело к смерти Митрополита.

Материалы прослушивания разговоров митрополита Александра доказывают, что имея высокое доверие Блаженнейшего Владимира, он сделал так, чтобы больной Митрополит не выполнял указаний врачей. В обнародованных хакерами аудиозаписях Драбинко рассказывает архимандриту РПЦ Филиппу Жигулину как отговаривал своего шефа принимать назначенные лекарства и не ехать на лечение к известному французскому онкологу Давиду Хаяту.

На самом деле, Александра Драбинко давно называют "серым кардиналом" УПЦ МП. В последние годы жизни Блаженнейшего решал многие вопросы церковной политики от его имени. За три года до кончины Владимира митрополит пытался создать в УПЦ МП сеть своих сторонников, которые должны были проголосовать за его кандидатуру на очередных выборах предстоятеля. Для этого Драбинко делил существующие епархии на более мелкие и продвигал на новые епископские кафедры молодых и не всегда достойных, но зависимых от него священников. Также, он инициировал перевод своего оппонента - архиепископа Митрофана (Юрчука) с Киевской митрополии в Луганскую епархию.

Желание занять высокую должность и получить неограниченные возможности - это то, к чему на самом деле уже давно стремится Александр Драбинко. И сегодня он продолжает идти к своей цели, несмотря ни на что свято. На этот раз, активно продвигая раскол Православной церкви и создание в Украине единой поместной церкви, таким образом, скорее всего, претендуя на ее возглавление. При этом, его не волнует ни реальная перспектива кровопролития, ни вероятность полного уничтожения и политизации православной церкви как таковой.