ВОЙНА В Украине фото + видео Стало известно, откуда роССия атаковала Белую Церковь дронами-камикадзе и сколько их удалось сбить

2022-10-05 16:00

В ночь на 5 октября российские военные нанесли удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области.

Оккупанты выпустили БПЛА по Белой Церкви с юга Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, примерно 12 дронов атаковали город с юга Украины.

"Шесть были сбиты: 3 — зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 — авиацией воздушных сил", — рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что таким образом РФ ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", — добавил он.

Напомним, Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. Оккупанты агрессорки россии атаковали Shahed-136 объект инфраструктуры в городе. Повреждены три здания. На месте шести попаданий дронов-камикадзе возникло возгорание.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал в эфире телемарафона "Единые Новости".

По его словам, сейчас на месте вражеской атаки предприняты все необходимые меры безопасности. Пожар удалось ликвидировать. Глава ОВА называет ситуацию контролируемой.

"Все коммуникации в городе работают. Все службы на своих местах. Единственное, органы местного самоуправления приняли решение, что один день (сегодня – Ред.) в городе организуют образовательный процесс дистанционно", – отметил глава области.

В результате вражеского удара пострадал один человек. Ее с легкими ранения госпитализировали в медицинское учреждение. "Ее здоровью и жизни угрозы нет", — подчеркнул Кулеба.