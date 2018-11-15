Политика У Порошенко прокомментировали отказ Путина от встречи в "нормандском формате"

2018-11-15 18:30 303

Президент России Владимир Путин боится встречи в "нормандском формате" и не хочет отвечать за своим преступления, поэтому и говорит в своих заявлениях, что в этой встрече нет смысла. Так прокомментировала журналистам его сегодняшнее высказывание вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что в подобном духе Россия уже отказалась проводить заседание в Минске по "выборам" на Донбассе, заявив, что "не видят в этом необходимости". По ее мнению, Москва блокирует и поставила на паузу любые переговоры в настоящее время по Украине.

"Мы слышим Путина. Президент Порошенко имел во время своего визита в Париж встречу в трехстороннем формате с лидерами "нормандского формата" канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, на этой встрече они осудили провокацию России по организации псевдовыборов на Донбассе. Путин не хочет никаких встреч, он хочет безответственности и не отвечать за те преступления, за злодеяния, которые происходят на Донбассе", – заявила Геращенко.

Политик указала на опасность демаршей Путина, так как если России не будет за столом переговоров по Донбассу и Крыму, то "в них тогда нет смысла".

Как сообщалось, на сегодняшней пресс-конференции в Сингапуре президент РФ заявил о бессмысленности проводить сейчас встречу "нормандской четверки". В то же время Путин заявил, что готов договариваться уже с новым руководством Украины.

Напомним, 11 ноября в рамках визита в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Они провели трехсторонние переговоры в по фейковым "выборам", которые Россия организовала на оккупированной части Донбасса. На встрече не присутствовал президент РФ. Геращенко объяснила, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки".

Отметим, что в Кремле объяснили отсутствие своего шефа на встрече лидеров стран стандартной фразой: "Для обсуждения в рамках "нормандской четверки" пока нет необходимой почвы, нет предпосылок".