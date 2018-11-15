Детали КРИЗИС В МОРСКОЙ ОТРАСЛИ: АНАТОЛИЙ КИНАХ И ЮРИЙ КРУК ЗАЯВИЛИ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ

2018-11-15 18:13 123

«Сегодня Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей – та структура, которая объединяет сотни предприятий, закладывающих основу для украинского ВВП и фактически формируют государственную экономику. Союз имеет серьезную репутацию на международной арене», - отметил Юрий Крук, которого единогласно утвердили на пост вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей на заседании Антикризисного совета общественных организаций Украины и правления УСПП во главе с Анатолием Кинахом.

Новоназначенный вице-президент подчеркнул, что используя ‘’площадку’’ УСПП, представителям предприятий и членам организации в различных отраслях экономики удаётся не только обсуждать, но и решать острые проблемные вопросы украинской экономики, донося их суть до органов государственной власти, участвуя в подготовке и выработке компромиссных решений.

«Целый блок вопросов касается проблематики и развития морской отрасли, поэтому, когда президент УСПП А.К.Кинах предложил мне занять пост вице-президента УСПП по вопросам морской политики, принял это предложение с большой ответственностью. На заседании Антикризисного совета и правления УСПП выступил с докладом о состоянии дел в морехозяйственном комплексе страны. Учитывая, что фактически вся моя трудовая деятельность так или иначе связана с морской отраслью, причём, как со стороны бизнеса, так и со стороны менеджера госпредприятий, рассчитываю принести пользу отрасли и приглашаю всех представителей морского и речного бизнеса, судоремонта и судостроения к диалогу, поиску решений, направленных на развитие бизнеса и отрасли в целом, используя возможности УСПП», - наметил план действий Юрий Крук на новом посту.

«Для нашей страны морская отрасль всегда была одной из приоритетных. К сожалению, сейчас она переживает кризис, – отметил президент УСПП Анатолий Кинах. – И наше решение о назначении Ю.Ю. Крука вице-президентом УСПП продиктовано стремлением усилить влияние профессионалов на принимаемые в государстве решения. Юрий Крук – молодой, амбициозный, образованный человек с серьёзным опытом работы в морской отрасли. Его энергичность, деловые качества, знания и опыт, коммуникабельность – это именно те качества, которые необходимы для консолидации действий и выработки политики в морской отрасли».

Назначение на один из ключевых постов в УСПП Юрия Крука прокомментировали руководители крупнейших профильных морских ассоциаций Украины, присутствовавшие на заседании.

«Успешные реформы идут там, где есть общественные инициативы, адресованные правительству. Эту функцию выполняет УСПП Кинаха, который имеет опыт Премьер-министра Украины. И то, что в УСПП появился представитель морской общественности – конкретный, молодой и энергичный человек, это огромный позитив!», - прокомментировал назначение Юрия Крука вице-президент Морской палаты Украины Вячеслав Кисловский.

Юрий Крук прошел многолетний путь в транспортно-морской индустрии и зарекомендовал себя как созидающий управленец. Порты «Черноморск» и «Южный» под его руководством в своё время вышли на лидерские позиции в отрасли. Вице-президентство в УСПП – логическое продолжение его профессиональной работы.

«Это было грамотным решением, которое позволит выработать платформу для дальнейших консолидированных действий профессиональных союзов морской отрасли, – прокомментировал назначение вице-президент ассоциации портов Украины «Укрпорт» Василий Зубков. – Юрий Крук – тот человек, который умеет видеть проблемы, умеет проанализировать и донести их, и умеет мобилизовать людей. Я уверен, что это назначение будет полезным как для Союза, так и непосредственно для Черноморска».