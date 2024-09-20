ВОЙНА В Украине Румыния планирует открыть учебный центр для подготовки украинских морских пехотинцев

2024-09-20 12:29

Румыния планирует создать на своей территории морской учебный центр для подготовки украинских морских пехотинцев. Но его создание должен одобрить парламент страны. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что в письме парламенту президент Румынии Клаус Иоганнис подчеркнул необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских Вооруженных сил в условиях продолжающейся войны. Предполагается, что Румыния станет ключевым звеном по укреплению морского потенциала Украины, предоставив свою инфраструктуру для обучения морпехов.

Как сообщается, это предложение стало частью усилий Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) - альянса 57 стран и Европейского союза, поддерживающих Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Создание центра будет поддержано международным сообществом, а Великобритания примет финансирование на начальном этапе. Ожидается, что центр будет функционировать в течение двух лет с возможностью продления. Румыния сохраняет за собой право прекратить участие в проекте при необходимости.