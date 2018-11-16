Украина фото На Закарпатье контрабандист на авто с иностранной регистрацией сбил пограничника

2018-11-16 15:12 69

В Закарпатской области автомобиль на иностранной регистрации сбил украинского пограничника, военный находится в коме.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, во время совместных действий с румынскими пограничниками последние по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц.

"Вскоре недалеко от реки Тиса на участке отдела Деловое пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки. В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела Деловое другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки Audi иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы", - сообщил Слободян.

К месту происшествия вызвали "скорую", военнослужащего доставили в реанимационное отделение, осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника крайне тяжелое, он в состоянии комы.

Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, уже найден, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.

Госпогранслужба переходит на усиленный вариант охраны границы на этом участке.

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