Жизнь На Закарпатье задержан 78-летний пенсионер, переправлявший уклонистов в Словакию

2025-03-27 14:37

Пограничники Чопского отряда выявили двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией. К границе их вел пенсионер. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время патрулирования служебная собака наткнулась на следы неизвестных. Военнослужащие обнаружили 78-летнего мужчину, который уверял, что пришел в лес собирать березовый сок. Однако неподалеку пограничники нашли еще двух молодых людей, которые признались, что мужчина был их проводником.

По предварительным данным, пенсионер согласился провести уклонистов к границе за денежное вознаграждение, которое ему пообещали организаторы переправки. Сумма сделки достигала 6000 долларов.

Открыто уголовное производство, двух мужчин привлекли к административной ответственности.

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Правоохранительные органы готовят запрос об экстрадиции одного из бывших руководителей FOREX MMCIS group Юты Романченко из ОАЭ в Украину? 2025-03-27 09:58
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