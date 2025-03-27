Жизнь На Закарпатье задержан 78-летний пенсионер, переправлявший уклонистов в Словакию

2025-03-27 14:37

Пограничники Чопского отряда выявили двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией. К границе их вел пенсионер. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время патрулирования служебная собака наткнулась на следы неизвестных. Военнослужащие обнаружили 78-летнего мужчину, который уверял, что пришел в лес собирать березовый сок. Однако неподалеку пограничники нашли еще двух молодых людей, которые признались, что мужчина был их проводником.

По предварительным данным, пенсионер согласился провести уклонистов к границе за денежное вознаграждение, которое ему пообещали организаторы переправки. Сумма сделки достигала 6000 долларов.

Открыто уголовное производство, двух мужчин привлекли к административной ответственности.