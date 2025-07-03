Життя Дружина контрабандиста Куршутова Катерина Любчик продає в Україні вироблену в рф косметику Zielinski & Rozen та володіє білоруським брендом одягу

2025-07-03 15:55

Дружина контрабандиста Куршутова Катерина Любчик продає косметику Zielinski & Rozen, що виробляється у рф та сама продає у рф дитячий одяг білоруського бренду «Кокомама», співвласницею якого вона є.

«Акула бізнесу», як називає її Куршутов у шапці профілю в Інстаграм гордо вказує себе як власницю Zielinski & Rozen Perfumerie в Австрії, Чехії та Словаччині. Жодного слова про Україну — країну, де вона жила і де досі працюють магазини цього бренду.

Але, здається, найбільший цинізм у тому, що парфумерія Zielinski & Rozen, яку подружжя Куршутових продає в Україні, насправді нібито виготовляється та продається на території росії — країна, що веде війну проти України.

Ще на початку повномасштабного вторгнення на це звертали увагу ЗМІ. Видання Vector, посилаючись на PR-директора Comfy Антона Одарюка, повідомляло, що в київських магазинах бренду продавалася продукція, на упаковці якої прямо зазначено: вироблено на РФ.

«Дівчатка в точках несміливо говорили, що в росії тільки перепакування, а виробництво виключно в Ізраїлі… Цієї косметики було повно у ресторанах, у вбиральнях. Отже, якщо побачите цю російську косметику у закладах, скажіть про це адміністратору».

Також піарник наголосив, що нібито компанія «зачищає» питання та коментарі про виробництво у Росії на своїй сторінці.

Тобто на четвертому році повномасштабної війни, прямо в центрі столиці, на першому поверсі головного універмагу країни, без жодних перешкод ймовірно працює бізнес із російським корінням. Це, якщо це справді так, відверта зневага до країни, яка щодня платить найвищу ціну за свою незалежність.

Також видання зазначає, що Катерина Любчик є власницею білоруської компанії «Коко мама», яка шиє дитячий одяг в Мінську — серці диктатури Лукашенка, вірного союзника Путіна та співучасника російського вторгнення в Україну.

«Цей одяг масово продається через Wildberries — головний маркетплейс країни-агресора, який прямо підтримує кремлівський режим. Іншими словами, дружина ймовірного контрабандиста з нібито російським паспортом ймовірно веде комерцію на ринку ворога, ймовірно продає дитячий одяг у державі, яка щодня запускає ракети по українських школах і пологових будинках», - йдеться у розслідуванні.

Також ЗМІ повідомляли, що Брат Сєяра, Амет Куршутов — очолює клініку в окупованому Сімферополі, яка у 2024 році отримала премію «Лідер року» в рамках російської державної програми. Місцеві ЗМІ навіть записали з ним інтерв’ю, де він відкрито позиціонується як представник російського бізнесу. За даними ЗМІ, Сєяр Куршутов також причетний до цього бізнесу і ймовірно отримав російський паспорт у Криму ще у 2014 році.