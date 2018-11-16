Украина Шахтеры перекрыли трассу во Льввовской области - требуют денег и отставки министра

2018-11-16 13:42 156

Сегодня во Львовской области шахтеры перекрыли трассу с требованием выплатить им задолженность по зарплате. 

"Перекрыли дорогу на Раву-Русскую после Жовквы. Шахтеры - требуют выплаты заработной платы за сентябрь и октябрь 2018", – сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

На место события прибыли полицейские, которые ведут переговоры о разблокировании трассы.

По официальным данным 13 ноября горнякам выплатили 78% задолженности по зарплате за сентябрь. В то же время "Українські новини" со ссылкой на горняков сообщают, что сумма задолженности составляет уже более 20 млн гривен.

Напомним, 2 ноября во Львове шахтеры из области устроили пикет под обладминистрацией из-за задолженности по зарплатам. Требовали отставки министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

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