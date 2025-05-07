Жизнь Университет "Львовская политехника" в этот же день уволил мужчину, который устроил скандал с ветераном

2025-05-07 11:28

Львовянина Василия Пилипишина, который вместе с женой публично оскорблял ветерана в банке, уволили с работы. Об этом сообщается на сайте НУ Львовская политехника.

Мужчина работал прорабом отдела главного механика. Его жена, Ольга Пилипишин, работала гардеробщицей хозяйственного отдела университета с 16 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года.

"Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно в отношении защитников нашей страны. Искренне приносим извинения перед украинским военнослужащим Романом Яворским, которому наши бывшие сотрудники нанесли моральный ущерб", - говорится в заявлении университета.

Ранее ветеран Роман Яворский опубликовал видео на своей странице в Фейсбук, на котором видно, как его оскорбляли незнакомые мужчина и женщина в банке, ставили под сомнение его военную службу и инвалидность.

По словам пресс-секретаря полиции Львовщины Светланы Добровольской, ветеран отказался писать заявление.