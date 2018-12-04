Детали Борьба украинских православных за независимую церковь еще не окончена

2018-12-04 20:25 207

На прошедшем в Стамбуле Синоде Константинопольской церкви дата Объединительного Собора Украинской православной церкви обозначена не была, однако приготовления к нему уже идут, причем в условиях строжайшей секретности.

Подготовка проходит в сжатые сроки – в Киеве хотят провести собор уже 15 декабря, однако не исключается также и дата 21 декабря. Главные темы это согласование Устава новой Церкви, а также выборы ее предстоятеля.

Скорее всего главной Церкви станет Епифаний (Думенко), нынешний местоблюститель патриарха Филарета. Это станет своего рода компромиссом, как для Киева, так и для Константинополя: Фанар не желает видеть предстоятеля УПЦ КП на этом посту и согласен на другую кандидатуру, а Филарет в то же время получит верного ему иерарха "у руля" новой религиозной организации.

Однако, если разногласий по вопросу выбора предстоятеля будет не особенно много, то устав новой церкви должен вызвать серьезные вопросы у украинской стороны.

В СМИ уже появились подробности документа. Как утверждается, он был одобрен на последнем Синоде Константинопольского патриархата в присутствии советника Президента Украины Ростислава Павленко.

По словам тех, кто уже ознакомился с уставом, Вселенский патриархат решил ограничить права будущей Автокефальной Церкви.

Так, Православная церковь в Украине будет соединена со всеми остальными автокефальными церквями через Константинопольскую Матерь-Церковь, не сможет окормлять православных украинцев в диаспоре, вносить новых святых в святцы Православной церкви в Украине без разрешения Фанара.

Кроме того, Константинополь собирается весьма активно вмешиваться в дела новой церкви. В пункте 8.7 раздела Х предусматривается вмешательство Церкви-Матери и в случае проблем с избранием Предстоятеля, а любой архиерей может обращаться к Вселенскому патриарху для обжалования наказания, связанного с лишением архиерейского сана, низложением с кафедры или с запретом на совершение богослужений.

Главный вопрос – насколько самостоятельной будет Православная Церковь в Украине с таким уставом. В том состоянии, какой её видит Фанар, она будет некоей религиозной греческой колонией, которая отчитывается перед своей метрополией и спрашивает у нее разрешения чуть ли не на каждый свой шаг. Складывается впечатление, что вместо поистине народной церкви создается странная структура, призванная реализовывать интересы лишь определенного круга лиц.

Известно, что многие украинские иерархи недовольны таким положением дел и будут требовать изменения некоторых пунктов устава, (по слухам, имеющаяся версия – лишь предварительная и еще будет дорабатываться).

Получится ли у борцов за независимую украинскую церковь отстоять свою позицию и не допустить превращения желанной Единой Поместной в предвыборный проект Петра Порошенко, совершенно не отвечающий потребностям верующих?