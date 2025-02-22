Обнародован новый отчет Совета Европы по результатам борьбы с коррупцией в Украине

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников, однако в некоторых сферах нужно приложить больше усилий. Об этом идет речь в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнены частично, а две - не выполнены.
В GRECO подчеркнули, что Украина работает над противодействием коррупции в очень сложное время - во время полномасштабной войны с россией.
"GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов", - говорится в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции.
Также добавляется, что Украина приняла важное законодательство, назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добропорядочности.
При этом невыполненными остались рекомендации, касающиеся судебного преследования.
Названы рекомендации, выполненные полностью. Среди них:
Частично были выполнены рекомендации по: