Политика Обнародован новый отчет Совета Европы по результатам борьбы с коррупцией в Украине

2025-02-22 16:45

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников, однако в некоторых сферах нужно приложить больше усилий. Об этом идет речь в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнены частично, а две - не выполнены.

В GRECO подчеркнули, что Украина работает над противодействием коррупции в очень сложное время - во время полномасштабной войны с россией.

"GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов", - говорится в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции.

Также добавляется, что Украина приняла важное законодательство, назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добропорядочности.

При этом невыполненными остались рекомендации, касающиеся судебного преследования.

Названы рекомендации, выполненные полностью. Среди них:

меры по обеспечению надлежащего контроля над существующими требованиями к декларированию активов; утверждение правил, регулирующих отношения народных депутатов с лоббистами и другими третьими сторонами, желающими повлиять на законодательный процесс. анализ целесообразности уменьшения количества органов, участвующих в назначении судей.

Частично были выполнены рекомендации по: