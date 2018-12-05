Политика Готовьтесь к похолоданию: свежий прогноз погоды от украинских синоптиков

2018-12-05 19:00 255

 

В четверг, 6 декабря, в Украине осадки прекратятся, а температура воздуха снизится. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"А вот завтра днем осадки прекратятся, температура воздуха понизится. Лишь в восточных областях 6 декабря еще будет выпадать мокрый снег с дождем.

Ночью в Украине 0-5 мороза, днем от 3 мороза до 1 тепла.

В восточных областях ночью и днем около нуля, в южной части до +1...+5 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве ближайшей ночью ожидается мокрый снег, завтра днем - без осадков. Температура воздуха в столице составит ночью и днем 0...-2 градуса мороза, а завтра к вечеру похолодает до -3...-5 градусов.

В четверг, 7 декабря, морозы в Украине усилятся.

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