Политика Азовские порты переходят на сокращенный график работы - Омелян

2018-12-05 20:00 249

Из-за блокирования Россией Керченского пролива порты Мариуполь и Бердянск сокращают рабочую неделю и вынуждены увольнять рабочих

Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по принципу "хочу/не хочу". Об этом заявил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"О соблюдении свободы судоходства и не препятствовании прохождению по Керченскому проливу не идет и речи. В результате такого подхода два украинских порта сократили более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников", - написал Омелян.

Глава Мининфраструктуры добавил, что Украина работает с союзниками по антироссийской коалиции по возврату оккупированных территорий, освобождению захваченных моряков и кораблей, восстановлению международного права и прекращению экономической блокады Азовского региона Украины.

Как сообщалось ранее, вчера проход через Керченский пролив ожидали 17 украинских судов, следующих в порты Бердянск и Мариуполь.