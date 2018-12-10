Политика Украина не подписала миграционный пакт ООН

2018-12-10 21:00 480

 

 

Киев объяснил отказ присоединиться к соглашению из-за большого количества внутренних переселенцев.

Украина отложила подписание миграционного пакта ООН до более благоприятных условий. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД напомнили о конфликте на Донбассе, из-за которого около 1,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

"Учитывая изложенное, Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции на другом этапе при благоприятных условиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что Украина продолжает выполнять обязательства по правам человека, реадмиссии и т. д.

По данным Государственной миграционной службы, по состоянию на 1 октября 2018 года на учете находились 275 030 мигрантов. Только за девять месяцев текущего года органы ГМС выдали 10 410 разрешений на иммиграцию, оформлено 33 567 свидетельств на временное проживание.

"Украина приветствует развитие международного сотрудничества в сфере миграции и отмечает важную роль Международной организации по миграции (МОМ) в этом процессе. Украинская сторона готова к продолжению конструктивного сотрудничества с МОМ по широкому кругу вопросов, связанных с миграцией", - добавили в МИД.

Как сообщалось, сегодня международная конференция ООН, проходящая в Марракеше (Марокко), приняла Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Документ подписали более 150 стран.

Отметим, ранее США, Польша, Венгрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.

 

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