Украина Из-за гриппа в Киеве начали закрывать школы на карантин

2018-12-10 20:00 213

В Киеве школу № 88 по улице Екатерины Белокур в Печерском районе закрывают на карантин. Дети будут отдыхать от посещения учебного заведения уже со вторника, 11 ноября, и до конца недели. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на родителей учащихся.

Отмечается, что пока что это единичный случай. По информации первого замглавы КГГА Николая Поворозника, показатель заболеваемости по состоянию на 10 декабря зафиксирован ниже эпидпорога на 41,6%. Данный уровень заболевания является характерным для этого периода года.

"За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14818 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%", - озвучил данные Поворозник. По его словам, в медучреждения за 49-ю неделю эпидсезона госпитализированы 152 человек, в том числе 124 ребенка.

Всего в Киеве заболело 4934 взрослых и 9884 детей. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее сообщалось, что школы Северодонецка Донецкой области с 10 декабря приостановили учебный процесс. Это связано с большой динамикой роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.