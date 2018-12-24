Политика Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину

2018-12-24 19:00 513

 

20 декабря в аэропорту Борисполь не удалось пройти погранконтроль и въехать в Украину российскому певцу Виктору Салтыкову. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса", - посетовал музыкант.

Также в соцсети он оставил видеобращение, в котором сказал, что в этом году он был в Украине четыре раза, а теперь его не пустили, обосновав это отсутствием денежных средств.

"Я не мало бюджетный человек, у меня есть средства... Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью - нарушение прав человека. Теперь пусть они меня за свой счет отправят бизнес-самолетом, также как я сюда летел", - заявил Виктор Салтыков и добавил, что теперь во всех СМИ он будет рассказывать о "демократии" в Украине.

Еще по теме

В новогоднюю ночь в Украине синоптики обещают снег

2018-12-24 16:30 339

КАРТА Прогноз погоды: сегодня мороза не будет, но ожидается мокрый снегопад

2018-12-24 12:44 324

Рада, Магдалина и Фараон - Как в 2018 году украинцы называли детей

2018-12-24 11:43 342

Украина поднялась до 77 места в престижном рейтинге стран для ведения бизнеса

2018-12-24 09:15 378

Еще новости в разделе "Политика"

Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину

2018-12-24 19:00 513

ОБСЕ ожидает обостроние конфликта Украины и России

2018-12-24 18:30 414

Порошенко подписал статус участника боевых действий воинам ОУН и УПА

2018-12-24 10:41 360

Трамп заявил, что добивать террористов ИГ в Сирии будет Эрдоган

2018-12-24 10:16 390
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину 2018-12-24 19:00 513
ОБСЕ ожидает обостроние конфликта Украины и России 2018-12-24 18:30 414
Порошенко подписал статус участника боевых действий воинам ОУН и УПА 2018-12-24 10:41 360
Трамп заявил, что добивать террористов ИГ в Сирии будет Эрдоган 2018-12-24 10:16 390

Лента

21:30 Число жертв цунами в Индонезии достигло 373 человек
21:00 Супрун сделала неожиданное заявление о лечебных свойствах алкоголя
20:30 Актуально зимой: названа причина повышенной ломкости костей
20:00 Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ярмарке во Львове
19:30 Алекс Фергюсон возвращается в "Манчестер Юнайтед"
19:00 Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину
18:30 ОБСЕ ожидает обостроние конфликта Украины и России
18:00 В поезде на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой
17:30 Пленный украинскоий моряк написал из российского СИЗО: Верните нас домой
17:00 Доллар по 30: озвучен шок-прогноз для гривны на 2019 год