Политика Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину

2018-12-24 19:00 513

20 декабря в аэропорту Борисполь не удалось пройти погранконтроль и въехать в Украину российскому певцу Виктору Салтыкову. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса", - посетовал музыкант.

Также в соцсети он оставил видеобращение, в котором сказал, что в этом году он был в Украине четыре раза, а теперь его не пустили, обосновав это отсутствием денежных средств.

"Я не мало бюджетный человек, у меня есть средства... Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью - нарушение прав человека. Теперь пусть они меня за свой счет отправят бизнес-самолетом, также как я сюда летел", - заявил Виктор Салтыков и добавил, что теперь во всех СМИ он будет рассказывать о "демократии" в Украине.