Украина Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силы

2019-01-10 20:00 291

В текущем году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов, считают аналитики компании PwC.

В 2019 году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов. Об этом говорится в обзоре Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года.

Как отмечается в обзоре, в 1999 году сокращение трудоспособного населения наблюдалось только в 16 странах мира. В 2018 году таких стран было уже 39.

При этом сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы, куда включается и Украина. В 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов, считают аналитики.

В десятку по сокращению рабочей силы также входят Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Венгрия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек.

По данным Госстата, на 1 ноября 2018 года численность населения Украины составляла 42 198,5 тысяч человек. При этом около 7,2 млн из них - пенсионеры.