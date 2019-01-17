Детали Политолог: если Парубий хамит Новинскому, значит Новинский все делает правильно

2019-01-17 16:05 276

«Хамские высказывания, прозвучавшие в адрес В. Новинского из уст столь одиозного политика как А. Парубий, можно считать признанием его заслуг. Если люди, патологически ненавидящие УПЦ и её прихожан, шарахаются от В. Новинского как чёрт от ладана, значит он стоит на верном пути», прокомментировал инцидент с уходом Оппоблока из зала во время голосования по «церковному» законопроекту на своей странице в Фейсбук политолог Даниил Богатырев.

Эксперт отмечает, не смотря на то, что вопросы неэтичности тех, или иных высказываний в украинском парламенте давно перестали удивлять общественность, на них, всё же, стоит акцентировать внимание.

«Высказывание, допущенное спикером А. Парубиём в адрес своего коллеги демонстрирует тот уровень деградации, до которого правящая коалиция довела украинскую политику».

Что же до Вадима Новинского, отмечает Богатырев, его принципиальная позиция по защите прав верующих Украинской православной церкви заслуживает уважения.

«И заметьте, права Церкви и её чад он начал защищать задолго до того, как религиозная тема стала "мейнстримом" избирательной кампании П. Порошенко.»

 

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