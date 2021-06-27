Мир В Ялте снова потоп. За несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков

2021-06-27 11:30

 

В субботу, 26 июня, в аннексированном Крыму в Ялте за несколько часов выпало около половины месячной нормы осадков. Сильный ливень затопил улицы города.

Об этом руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала "Интерфаксу".

За несколько часов в Ялте выпало 19 мм осадков при норме для июня в 42 мм, по словам Любецкой, дождь заканчивается. Ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, власти города собрали оперативный штаб.

Дождь затронули и Алушту. Однако, по словам главы администрации города Галины Огневой, серьезных происшествий не зафиксировано, размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.

На кадрах видео, которые выкладывают пользователи соцсетей, можно заметить, что некоторые улицы Ялты во время дождя превратились в реки. Поток воды снес экскаватор.

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