Украина Из-за снегопадов все экстренные службы перешли на круглосуточный режим работы

2019-01-23 13:16 177

Из-за сильных снегопадов все украинские штабы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевели на круглосуточный режим работы.

"Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии ТЭБ ЧС поручил: главам ОГА и КГГА, "Укравтодора", Укртрансбезопасности, Нацполиции, ГосЧС перевести на круглосуточный режим функционирования штабы всех уровней на период осложнения погодных условий", - сообщил вице-премьер и глава Минрегионразвития Геннадий Зубко.

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При этом он поручил предусмотреть "заблаговременное ограничение движения, в том числе пассажирских перевозок", "направлять транспорт по объездным путям или к местам отстоя; организовать работу стационарных и мобильных пунктов обогрева для оказания помощи населению и участникам дорожного движения".

Нацполиции поручено привлечь необходимое количество патрулей для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог; контролировать соблюдение водителями режимов ограничения или прекращения движения и соблюдение правил дорожного движения.

Напомним, сегодня в Украине ожидаются сильные снегопады и метели, ночью температура опустится до -15.

Помощь застрявшим в сугробах водителям окажут во всех областях, обращаться можно в любое время суток.

Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора: +380 (44) 287 11 40, kae@ukravtodor.gov.ua

Винницкая область –

+380 (432) 67 01 92

Волынская область –

+380 (332) 78 54 69,

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Донецкая область –

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