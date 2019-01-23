Украина Из-за снегопадов все экстренные службы перешли на круглосуточный режим работы

2019-01-23 13:16 177

Из-за сильных снегопадов все украинские штабы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевели на круглосуточный режим работы. 

"Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии ТЭБ ЧС поручил: главам ОГА и КГГА, "Укравтодора", Укртрансбезопасности, Нацполиции, ГосЧС перевести на круглосуточный режим функционирования штабы всех уровней на период осложнения погодных условий", - сообщил вице-премьер и глава Минрегионразвития Геннадий Зубко.

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При этом он поручил предусмотреть "заблаговременное ограничение движения, в том числе пассажирских перевозок", "направлять транспорт по объездным путям или к местам отстоя; организовать работу стационарных и мобильных пунктов обогрева для оказания помощи населению и участникам дорожного движения".

Нацполиции поручено привлечь необходимое количество патрулей для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог; контролировать соблюдение водителями режимов ограничения или прекращения движения и соблюдение правил дорожного движения.

Напомним, сегодня в Украине ожидаются сильные снегопады и метели, ночью температура опустится до -15.

Помощь застрявшим в сугробах водителям окажут во всех областях, обращаться можно в любое время суток. 

Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора: +380 (44) 287 11 40, kae@ukravtodor.gov.ua

Винницкая область – 
+380 (432) 67 01 92 

Волынская область – 
+380 (332) 78 54 69, 
+380 (332) 25 01 92 

Донецкая область – 
+380 (62) 352 22 55, 
моб. +380 (095) 152 53 04 

Днепропетровская область – 
+380 (56) 234 16 84, 
+380 (56) 246 94 10, 
моб. +380 (96) 874 47 30, 
+380 (66) 682 58 90 

Житомирская область – 
+380 (41) 2 47 05 34 и 47 05 35 

Закарпатская область – 
+380 (31) 264 30 49 

Запорожская область – 
+380 (61) 787 64 30, 
+380 (061) 787-54-35 

Ивано-Франковская область – 
+380 (34) 254 93 03 

Киевская область – 
+380 (44) 200 04 70 

Кировоградская область – 
+380 (52) 237 90 57 

Луганская область – 
+380 (64) 524 11 25, 
+380 (50) 305 16 49 

Львовская область – 
+380 (32) 263 03 69, 
+380 (67) 370 80 67 

Николаевская область- 
+380 (51) 256 41 16, 
+380 (67) 512 65 41 

Одесская область – 
+380 (48) 778 24 07, 
+380 (48) 778 25 97, 
+380 (95) 279 39 58, 
+380 (93) 404 28 47,
+380 (98) 041 30 04,
+38 050 417 17 50 

Полтавская область – 
+380 (532) 22 16 04 
+380 (50) 409 80 01 

Ровенская область – 
+380 (36) 226 46 10, 
+380 (36) 226 46 60 

Сумская область – 
+380 (542) 700281, 
+380 (50) 307 56 92 

Тернопольская область – 
+380 (35) 252 65 32 

Харьковская область – 
+380 (57) 336 79 33, 
+380 (57) 336 77 00 

Херсонская область – 
+380 (55) 236 77 88, 
+380 (55) 236 77 66 

Хмельницкая область – 
+380 (38) 278 32 59, 
+380 (38) 278-32-53 

Черкасская область – 
+380 (472) 71 45 34 

Черновицкая область– 
+380 (37) 258 38 84 

Черниговская область- 
+380 (0462) 661 893, 
+380 (95) 271 43 74

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