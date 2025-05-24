ВОЙНА В Украине Рашисты активно пытаются через Соцсети и мессенджеры вербовать украинских детей

2025-05-24 14:36

Почти полсотни украинских детей обратились в полицию из-за попыток рашистов завербовать их. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник ювенальной полиции Украины Василий Богдан.

По его словам, сейчас наблюдается постоянное увеличение количества обращений из-за попыток вербовки.

"На сегодняшний день в органы Нацполиции по этому поводу обратились почти 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и соцсети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов авто военных, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбору различной информации, за что и обещали финансовое вознаграждение", - сказал Василий Богдан.

Он напомнил, что в настоящее время подразделение ювенальной превенции Нацполиции совместно с СБУ реализует широкую информационную кампанию по всей стране по повышению информационной и правовой осведомленности школьников, во время посещения которых проводятся соответствующие лекции, беседы и открытые уроки с подростками.

Отдельное внимание правоохранители уделяют родителям и педагогическому коллективу, которым объясняют, как распознать признаки вербовки, как говорить с детьми и как действовать в той или иной ситуации, в частности и в случаях возможных попыток вербовки, заявил руководитель ювенальной полиции.

Он проинформировал, что сначала детям россияне могут предлагать выполнять легкие задания вроде сбора информации о расположении военных объектов или расклеивания листовок, которые дискредитируют ВСУ или содержат элементы пропаганды рф, а затем уже могут предлагать более тяжелые задания.

По его словам, среди более тяжелых заданий - установка камер видеонаблюдения, совершение поджогов, повреждение имущества и организация диверсий и терактов или реализация отдельных составляющих к их подготовке и т.п.