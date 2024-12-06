Мир В Чехии украинских беженцев будут брать на работу в полицию

2024-12-06 12:29

Чешский город Йиглава планирует ввести должности украинских помощников полиции, которые будут помогать силовикам в профилактике преступности. Город подает заявку на выделение средств на новых помощников. Об этом сообщает Radio Prague International.

Городской голова Петр Рышка надеется на их помощь в вопросе сближения с большой украинской общиной Йиглавы и содействовать установлению большего доверия к полиции.

Рышка предположил, что если найдутся соответствующие кандидаты, они могли бы начать работу уже весной. По его словам, несущественно, как долго потенциальные претенденты проживают в городе.