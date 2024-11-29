Жизнь В полиции отреагировали на информацию по поводу новых "изумрудных" светофоров

2024-11-29 19:31

В Украине уже с 1 мая 2025 года вступит в силу новая редакция ДСТУ 4092:2024 Светофоры дорожные. Об этом сообщается в приказе №285 Национального органа по стандартизации.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рал разъяснения по поводу "изумрудных" светофоров, информация о которых распространилась в сети.

По его словам, новая редакция ДСТУ 4092:2024 по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает.

По сообщению института НИРИ, новое ДСТУ принято с целью гармонизации с Европейскими нормами.

Так, к основным отличиям необходимо отнести:

  • Стрелки на линзах светофоров будут шевронные;
  • Цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым (насыщеннее, приведенным к европейским стандартам);
  • Велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположение справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой;
  • Совместные велопешеходные светофоры;
  • Таймер обратного отсчета времени как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Речь идет не о замене всех старых светофоров, а только стандартах для будущих реконструкций и строительства дорог.

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