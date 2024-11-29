В полиции отреагировали на информацию по поводу новых "изумрудных" светофоров

В Украине уже с 1 мая 2025 года вступит в силу новая редакция ДСТУ 4092:2024 Светофоры дорожные. Об этом сообщается в приказе №285 Национального органа по стандартизации.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рал разъяснения по поводу "изумрудных" светофоров, информация о которых распространилась в сети.
По его словам, новая редакция ДСТУ 4092:2024 по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает.
По сообщению института НИРИ, новое ДСТУ принято с целью гармонизации с Европейскими нормами.
Так, к основным отличиям необходимо отнести:
Речь идет не о замене всех старых светофоров, а только стандартах для будущих реконструкций и строительства дорог.