Украина Супрун учит заниматься самолечением: как принимать и чем запивать лекарства

2019-01-29 08:10 501

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун снова пытается в соцсетях играть с украинцами в "школу доктора Комаровского", раздавая ценные указания. В этот раз на своей странице в Facebook чиновница учит, как правильно принимать лекарства и чем их нужно запивать.

По словам Супрун, лекарства лучше всего запивать водой. "Вода - беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств", - отметила она.

В случае если на лекарствах написано: "Принимать во время еды", то это означает, что вместе с пищей или в течение 30 минут после. Если сказано натощак, значит, нельзя есть по крайней мере 2 часа до приема лекарств и полчаса после.

Супрун отметила, что лекарства нельзя запивать газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак. Такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки как раз кислые.

Также лекарства лучше не запивать кофе.

"Кофеин может взаимодействовать с рядом препаратов, что разрушаются той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств", - объяснила и. о. министра здравоохранения.

Она также добавила, что усвоению антибиотиков ципрофлаксину или норфлаксину могут помешать молочные продукты, поэтому в случае приема антибиотиков Супрун советует употреблять молочные продукты не менее чем через два часа после употребления лекарства.

"В любом случае внимательно читайте инструкцию к лекарствам и четко ее придерживайтесь", - подчеркнула и. о. министра здравоохранения.

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