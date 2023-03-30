ВОЙНА В Украине С 1 апреля продавать все рецептурные лекарства будут по электронному рецепту

2023-03-30 20:18

 

С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.

Как отмечают, все то лекарство, которое и раньше подлежало отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.

В перечень рецептурных лекарств входят:

  • антибиотики;
  • противосудорожные средства;
  • гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые антигистаминные средства;
  • кроворазжижающие препараты;
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

КАК УЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНКРЕТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РЕЦЕПТУРНЫМ?

О том, нуждается ли конкретное лекарственное средство рецепта для его покупки, можно из его инструкции. Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины

В ведомстве отметили, что преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.

Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения.

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