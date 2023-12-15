Жизнь С начала года в Украине запретили 119 лекарственных препаратов - в чем причина

2023-12-15 15:37

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками за девять месяцев этого года запретила реализацию 119 лекарственных препаратов. Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель председателя Гослекслужбы Владимир Короленко.



"За девять месяцев 2023 года уже выдано 82 распоряжения о запрете реализации и 37 распоряжений о временном запрете, коррелирующих с довоенным 2021 годом", - сказал он.



Чиновник отметил, что решения о запрещении продажи лекарств принимаются по результатам проверок обращений и жалоб покупателей.



"За 2023 год в Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками поступило 106 таких обращений, более 70 из них касались качества лекарственных средств, восемь вопросов касались отсутствия лекарственных средств, более 25 обращений было относительно регистрации и отсутствия инструкции. Около половины заявителей, которые к нам обращаются, считают, что имеют негативные последствия для здоровья из-за употребления такого лекарства, часть заявителей жалуются просто на отсутствие положительного результата после употребления лекарственных средств или отмечают, что некоторые препараты, по их мнению, имеют признаки некачественности или фальсификата", – отметил он.



Короленко добавил, что биологически активные добавки (БАД) не входят в зону ответственности Гослекслужбы, поскольку это не лекарственные средства, хотя некоторые из них могут содержать обезболивающие компоненты.



"Мы считаем, что такие БАДы тоже должны подлежать законному регулированию и работаем над этим", – отметил заместитель председателя Гослекслужбы.