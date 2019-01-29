Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК В Киеве из-за гриппа начали массово закрывать школы на карантин

2019-01-29 15:46 144

В Киеве из-за роста заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ приостановлено обучение в 36 школах (627 классов). Об этом сообщил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

Полностью обучение приостановлено в 22 общего среднего образования, частично – в 14. Образовательный процесс приостановлен:

  • Голосеевский район – №132 (1 класс);
  • Дарницкий район – №302 (35 классов, все), № 332 (25 классов, все), № 289 (3 классы), гимназия "Киевская Русь" (25 классов, все), "Подснежник" (4 классы, все);
  • Деснянский район – № 213 (21 класс, все), № 313 (31 класс, все), № 301 (30 классов, все), № 300 (32 класса, все), № 308 (38 классов, все), № 264 (13 классов);
  • Оболонский район – № 233 (26 классов, все), "Ласточка" (5 классов, все), № 210 (25 классов, все), № 252 (35 классов, все), № 239 (31 класс, все), № 216 (16 классов), № 232 (19 классов, все), № 231 (25 классов, все);
  • Подольский район – № 6 (1 класс), № 193 (3 классы);
  • Святошинский район – "Сузір’я" (1 класс), № 131 (4 классы), № 50 (2 класса), № 55 (1 класс), № 72 (9 классов), № 205 (22 класса, все), № 222 (24 классы, все), № 223 (31 класс, все), № 253 (7 классов);
  • Солом’славянский район – Гимназия № 178 (2 классы), № 71 (1 класс), № 166 (26 классов, все), № 187 (32 класса, все);
  • Шевченковский район – № 135 (21 класс, все).

Напомним, директора учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение в начале текущего года приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщает столичная власть, в Киеве за 4-ю неделю 2019 году интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода, и ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 471,4 (за предыдущую неделю – 494,5). Зарегистрировано 13 967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14 653).

В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Детей заболело – 8 207 (снижение на 2,1%), взрослых – 5 760 человек (снижение на 8,1%).

 

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