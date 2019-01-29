В Киеве из-за роста заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ приостановлено обучение в 36 школах (627 классов). Об этом сообщил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.
Полностью обучение приостановлено в 22 общего среднего образования, частично – в 14. Образовательный процесс приостановлен:
Напомним, директора учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение в начале текущего года приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Как сообщает столичная власть, в Киеве за 4-ю неделю 2019 году интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода, и ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 471,4 (за предыдущую неделю – 494,5). Зарегистрировано 13 967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14 653).
В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Детей заболело – 8 207 (снижение на 2,1%), взрослых – 5 760 человек (снижение на 8,1%).