Украина В Госслужбе занятости назвали максимальный размер пособия по безработице

2019-01-29 17:30 219

Безработные с большим стажем работы могут рассчитывать на 7,7 тыс. грн

На начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тыс. грн. Об этом сегодня пресс-конференции сказал и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

При этом он отметил, что размер пособия зависит от зарплаты на последнем месте работы и общего стажа.

Ярошенко напомнил, с 1 января 2019 года повышен минимальный размер пособия. В зависимости от страхового стажа и заработной платы граждане теперь будут получать минимум 1440-1630 грн, а безработные без страхового стажа от 544-610 грн.

Руководитель ведомства рассказал, что за 2018 год в центры занятости по всей Украине обратилось около 2 млн граждан, при этом 826 тыс. из них были трудоустроены. При этом 51% из них трудоустроены оперативно - до предоставления статуса зарегистрированного безработного.

Кроме того, служба увеличила на 10% (до 1,1 млн) количество вакансий в своей базе данных. Выросло на 10% до 200 тысяч количество работодателей, которые в прошлом году сотрудничали с центрами занятости.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики, официальная безработица составляет 1,3% от населения трудоспособного возраста (в ноябре 1,2%). Средний размер пособия в декабре составил 2876 грн (в ноябре - 2670 грн), количество вакансий составило 58,4 тысяч (в ноябре - 81,2 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 6,0 (в ноябре - 4,0).

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилась до 1,5 млн человек.