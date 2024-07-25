ВОЙНА В Украине Лечение в госпитале: ПФУ ответил, какой размер пенсии выплачивается военным

2024-07-25 19:15

В Пенсионном фонде Украины ответили, какой размер пенсии выплачивается военным пенсионерам при длительном лечении в госпитале.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Фейсбук.

Так, украинцев интересует, на какой размер пенсии они могут рассчитывать, если находятся на государственном содержании в доме-интернате.

"Я военный пенсионер, нахожусь на государственном содержании в доме-интернате. Какой размер пенсии будут выплачивать мне при длительном лечении в госпитале?", - говорится в сообщении.

В ответ на это в ПФУ пояснили, что во время пребывания пенсионера из числа военнослужащих на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (учреждении) ему выплачивается 25% назначенной пенсии. Это следует из статьи 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", статья 56 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

При этом в случае выбытия пенсионера из дома-интерната на лечение администрация заведения в трехдневный срок направляет в орган Пенсионного фонда Украины соответствующее уведомление с указанием даты выезда и даты возвращения.

Следовательно, в период лечения пенсионера, в том числе в госпитале, выплачивается 100% назначенной пенсии.