Детали Патриарх Иерусалимский Феофил наградил Новинского

2019-01-30 17:55 90

«Я был удостоен высокой чести - из рук Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III получил награду Иерусалимской Православной Церкви - Золотой Крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня», написал на своей странице в Фейсбук глава фракции Оппозиционного блока в ВР Вадим Новинский, который в составе делегации Украинской Православной Церкви во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Иерусалим.

Политик считает огромной честью для себя получить такую возможность и внести посильный вклад в реставрацию главной Православной святыни – Храма Гроба Господня. «Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической Украинской Православной Церкви, особенно в такие непростые для украинского Православия времена».

Предстоятель Иерусалимской Православной церкви, вручая награду, сказал, что Вадим Новинский отмечен за заслуги перед Иерусалимской Православной Церковью. Напомним, благодаря его меценатской помощи в 2016-2017 годах в Храме Гроба Господня впервые за последние 200 лет проведены реставрационные работы. Усилия реставраторов были сосредоточены на укреплении и сохранении Кувуклии – небольшой купольной часовни, находящейся в центре Ротонды храма, над местом, где было погребено и три дня покоилось тело Иисуса Христа. Руководила реставрационным проектом архитектор Антония Моропуло. Для проведения работ было заключено специальное соглашение между католической, православной и армяно-григорианской конфессиями, которые несут ответственность за содержание Кувуклии.

Также по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 30 января 2019 года Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Во время встречи речь шла о ситуации в мировом Православии вообще и в церковной жизни Украины в частности. Патриарх Феофил заверил в своих молитвах за единство украинского и мирового Православия, отметил необходимость особой христианской мудрости, терпения и смирения в этот кризисный период церковной жизни. Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви тепло отозвался о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрие, охарактеризовав его как «особого иерарха и глубоко духовного человека».