Детали Дело Медведчука: Зеленский наградил экспертов СБУ за составление и выдачу ложных экспертных заключений, - Кузьмин

2021-05-25 17:38

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Для тех, кто еще сомневается в том, что дело против Медведчука сфабриковано по приказу власти, публикую Указ Президента Зеленского от 25.03.2021 о награждении государственными наградами сотрудников СБУ. Как видите, в числе обласканных оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих СБУшных экспертов? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука", - указал Кузьмин.

По его словам, именно экспертные заключения Будко и Свинцицкого позволили власти обвинить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в госизмене: "Именно эти, так сказать "науковці" в погонах своими псевдо- экспертными заключениями от 12.04.21 и 13.04.21 по делу, незаконно зарегистрированному сотрудниками СБУ 22.03.21, "превратили" народного депутата Медведчука в "державного зрадника", который что-то там "порушив" и что-то там "підірвав".

"И дело даже не в том, что Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами, находящимися в подчинении органов, назначивших эти самые экспертизы. И даже не в том, что дело против нардепа Медведчука было незаконно зарегистрировано следователем СБУ, а не генпрокурором. И даже не в том, что заключение "экспертов" по содержанию похоже на бред сумасшедшего. Дело в том, что государственные награды были вручены президентом Зеленским СБУшным экспертами в качестве взятки за составление и выдачу незаконных заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука", - обратил внимание Ренат Кузьмин.

Нардеп убежден - Европейский суд по правам человека в этом вопросе однозначно встанет на сторону Медведчука и констатирует грубое нарушение его прав и политическую мотивацию его уголовного преследования.

"В нормальном цивилизованном государстве обнародование такой информации вызвало бы настоящий скандал с последующими отставками и импичментом. Но только не у нас. У нас и дальше дяди, обличенные властными полномочиями, будут хмурить бровки и вещать нам с телеэкранов про "боротьбу з олігархами, "орендаторами державних дач" і "п'ятою колонною Кремля", - добавил он.

Кузьмин напомнил, что уголовную ответственность за узурпацию власти и фабрикацию уголовных дел против политических оппонентов еще не отменили: "А так же о том, что после неизбежной смены власти все причастные к этой политической афере окажутся на скамье подсудимых".

"И еще. Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей. Похоже, дело Медведчука скоро заиграет новыми красками", - подытожил Ренат Кузьмин.

Снимок. Фото: t.me/RRKuzmin

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что обвинения против него по ряду статей, в том числе тяжких, Уголовного кодекса Украины, являются необоснованными и бездоказательными.

"Я комментирую как человек, который, естественно, имеет юридическое образование. Могу сказать, что обвинения, изложенные и инкриминированные, ряда статей, в том числе и тяжких, Уголовного кодекса Украины, являются необоснованными, бездоказательными", - заявил Виктор Медведчук.

Он отметил, что действия прокуратуры по отношению к нему являются политически мотивированными.

"Это уголовное преследование, которое является незаконным, уголовное преследование, которое вызвано политическими мотивами, мотивами моей деятельности как политика-оппозиционера, как одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь". Напоминаю, второй партии в стране и второй партии в парламенте. Борьба власти с нашей партией как раз и обусловила подобное творение, которое только что я прочитал", - подчеркнул он.

Ренат Кузьмин

Источник: newsone.ua