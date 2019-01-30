Детали Патриарх Иерусалимский Порошенко не принял, а Новинского наградил

2019-01-30 20:35 54

 

«Удачное фото -- это, прежде всего, рассказанная история, запечатленная фотографом и, разумеется. продолжающаяся и после щелчка цифрового фотика.

В этом фото -- сразу несколько историй: и персональные -- Вадима Новинского и Патриарха Феофила, и "коллективная" -- канонической православной церкви, пишет на своей странице в Фейсбук политолог Дмитрий Джангиров. Он считает, что

в эту коллективную историю, несомненно, входят не только состоявшиеся встречи и награждения достойных, но и отказ от встречи с недостойными.

«Как мы помним, совсем недавно Петр Порошенко пытался встретиться с Патриархом Иерусалимским, но Феофил заболел. К счастью, выздоровление наступило уже на следующий день, -- и Патриарх встретился с делегацией иерархов УПЦ.

Поэтому, хочется пожелать Патриарху не болеть, а, значит, чтобы его посещали только достойные!».

Напомним, что Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский получил награду от иерусалимского патриарха Феофила III. Об этом Новинский, который в составе делегации Украинской православной церкви (Московского патриархата) во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Иерусалим, сообщил в Facebook.

 

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