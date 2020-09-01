Детали «Именем Ахметова и Новинского»: изменница Родины Неля Штепа придумала аферу для шантажа бизнесменов Славянска

2020-09-01 13:53 240

Одиозная экс-мэр Славянска Неля Штепа использует авторитет олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского, чтобы давить на предпринимателей Славянска, пишет Антикор.

 Эта шарлатанка утверждает, что Ахметов и Новинский якобы поддерживают ее на выборах мэра Славянска и требует от местных бизнесменов, чтобы они дали денег на избирательную кампанию.

 Если кто-то отказывается, она угрожает, что после победы на выборах пересмотрит условия работы предпринимателей в городе, в том числе – в участии в муниципальных финансовых программах. Она заявляет, что отказников не допустит ни к одному тендеру на территории ОТГ. А сумма взноса зависит от платежеспособности бизнесмена. Некоторые предприниматели, уже заплатили этой аферистке. Среди таких простаков оказался и криминальный авторитет Олег Недава. Штепа уже пообещал ставленнику Недавы место секретарем будущего горсовета, а уже более 70 представителей местного бизнеса получили заверения, что станут вице-мэрами.

 Ни Ахметов, ни Новинский эту скандалистку не поддерживают. Более того в сотрудничестве ей отказала и ОПЗЖ.

 Ее реальный спонсор – бывший мер Славянска Валентин Рыбачук по кличке «Валик-откатик». За свою каденцию он благополучно кроил бюджет города в пользу своих карманов. Сегодня он спит и видит себя смотрящим Славянка при мэре Штепе и главным бизнес-воротилой по освоению Славянского бюджета. Рыбачук даже пытался договориться «Национальным корпусом», что они не будут вмешиваться в выборы Штепы, но те пообещали, что  костьми лягут и в память убитых украинцев не позволят человеку, которая привела войну в Славянск стать мэром и привести войну опять. Славянск, по мнению «Нацкорпуса» может из-за Штепы опять стать прифронтовой зоной, где будут гибнуть мирные жители.

 Но денег на кампанию у этой парочки аферистов нет, поэтому они и придумывают разные схемы, как шантажировать местный бизнес. Обманывает всех Штепа умело, рисуя себе заоблачные рейтинги и говоря, что ее поддержит Зе-команда на финальном этапе.

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