Детали Мірзоян: «Я ніколи не пересікався з нардепом Усовим, звідки така інформація у Кожем’якіна мені невідомо»

2019-01-31 10:45 120

Роман Зонов, заступник керівника Криворізької місцевої прокуратури номер 3

Таку покази під присягою дав активіст з Кривого Рогу Вадим Мірзоян, - про це повідомили правоохоронці під час звіту щодо розслідування справи напади на чоловіка на сесії міськради 30 січня.

«Потерпілий Мірзоян був допитаний стосовно заяви народного депутата України Кожем’якіна, який останнїй зробив 15 січня 2019 року під час погоджувальної ради у Верховній Раді України. Під час допиту потерпілий однозначно спростував зазначену заяву, повідомивши, що ні від нього, ні від членів його родини подібна інформація надходити не могла», - заявив заступник керівника Криворізької місцевої прокуратури №3 Роман Зонов.

Нагадаємо, 15 січня під час засідання Погоджувальної ради народний депутат від партії «Батьківщина» Андрій Кожем’якін звинуватив парламентаря з Кривого Рогу Костянтина Усова у нападі на свого земляка. У заяві бютівець посилався на слова самого постраждалого та його дружини, однак Вадим Мірзоян заперечив, що казав щось подібне. «Мені невідомо, звідки така інформація у Кожем’якіна, такі підозри я не озвучував, і така інформація не могла надійти від моєї дружини», - повідомив Вадим Мірзоян. Також він додав, що не знайомий з Костянтином Усовим та ніколи з ним «не пересікався».

Напад на Вадима Мірзояна у Кривому Розі стався 9 січня. На місцевого депутата, за його словами, напали троє невідомих з трубами та жорстоко побили. Активіст отримав черепно-мозкову травму та численні забої. Справу розслідують за статтею замах на вбивство.

Одразу після гучного звинувачення у свій бік Костянтин Усов заявив, що «передвиборча лихоманка загострюється», і що він подає до суду за наклеп, після чого запропонував Андрію Кожем’якіну звернутися до слідчого, аби бути допитаним у якості свідка під присягою: «Ви балакун, а не генерал, якщо не наважитися повторити свої слова під присягою».

Проте бютівець від спілкування з правоохоронцями ухилився і не з’явився на допит за повісткою. Тому у прокуратурі зазначили, що головне управління національної поліції в Дніпропетровській області направило офіційного листа голові Верховної Ради Андрію Парубію щодо необхідності сприяння у явці нардепа Кожем’якіна на допит.

Зазначимо, Костянтина Усова у Верховну Раду було обрано від 33-го округу Кривого Рогу. Саме на цю частину міста претендувала і, ймовірніше за все, буде претендувати одна з очільниць міського осередку «Батьківщини» Ольга Бабенко. На виборах 2014 бютівка програла.