Детали Активісти вимагають від НАБУ розслідування оборудок, до яких причетний голова київської обласної ДФС Олексій Кавилін

2019-04-19 13:47 63

Керівнику Київської обласної ДФС Олексію Кавиліну інкримінують участь у схемних фінансових оборудках, зокрема на непідконтрольній уряду України території АР Крим, та недостовірному відображенні майнових статків в офіційній декларації.

Розслідування щодо оборудок податківця Кавиліна з’явилося в ЗМІ більше двох місяців тому. З цього часу жоден із правоохоронних органів не спромігся належним чином перевірити цих фактів. Більше того, Кавилін висунув свою кандидатуру на посаду голови ДФС, що є зухвалим викликом громадянській спільноті України. Ми вимагаємо від правоохоронних органів ретельного розслідування та, в разі підтвердження фактів шахрайства, притягнення чиновника до кримінальної відповідальності», - заявив голова ГО «Українська координаційна рада» Андрій Хома, повідомляють «Українські новини».

Йдеться про публікацію «Чим заробляє на життя топ-податківець Олексій Кавилін», приводом для якої стала фірма з російською реєстрацією «Семейный капитал», що функціонує на непідконтрольній Україні території АР Крим як фінансова піраміда і має свій підрозділ в Україні.

Журналісти переконані, що, користуючись сірими зонами транскордонного законодавства, компанія відмиває кошти на материковій Україні, зокрема через іпотечні схеми, оформлені на брата держслужбовця Дениса Кавиліна.

Мітингарі також наполягають на свідомому приховуванні чиновником інформації щодо свого майнового стану. Зокрема, надані недостовірні дані щодо статків Олександри Євгеніївни Червоненко – особи, яка є співмешканкою декларанта:

У декларації кандидата на головну посаду в ДФС не вказані ані численні об’єкти нерухомого майна пані Червоненко, ані належні їй дюжина торгових марок, свідоцтва на які є чинними. Ми звернули окрему увагу на цей факт НАЗК і вимагаємо ретельного розслідування, - заявив Ігор Куріленко, заступник голови ГО «Антикорупційне бюро в Україні».

Олексій Кавилін народився 1984 року в м. Кемерово, РФ. У Львівському національному університеті ім. Івана Франка здобув ступень кандидата політичних наук. З 2014 року працював начальником ГУ ДФС у Запорізькій обл. З 2018 року – начальником ГУ ДФС у Київській обл.

За даними ЗМІ, він є співзасновником ГО «Молодь за віру, за європейську Україну» та співзасновником ТОВ «КАД-Медіа», що є видавцем журналу «АгроПРО». Обидві установи розташовані в одному офісі з українським підрозділом скандальної компанії «Сімейний капітал».

Кавилін також контролює ГО «Інститут податкових реформ». Установу очолює Олена Хотенко - голова київського обласної ради «Асоціації платників податків України». До 2017 року вона була заступником Олексія Кавиліна у ДФС Запорізької та Київської обл. Ця ГО також була розквартирована за спільною з компанією «Сімейний капітал» адресою.