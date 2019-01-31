фото-видео фото Католическая жесть: В Сеть попали фото Rammstein со съемок нового клипа

2019-02-01 14:45 192

Культовая немецкая группа Rammstein начала съемки одного из ожидаемых клипов на песни из нового альбома.

На странице коллектива в Facebook опубликованы несколько фотографий, сделанных во время работы над новым роликом.

На одном из кадров можно увидеть несколько монахинь в белых одеяниях, а на другом - Тилля Линдеманна, закрытого режиссерской хлопушкой.

Съемками занимается известный режиссер клипов Юнас Окерлунд, который неоднократно работал с Rammstein (Mann gegen Mann, Pussy, Ich tu dir weh), а также с группами The Rolling Stones и Metallica.