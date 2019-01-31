фото-видео фото Католическая жесть: В Сеть попали фото Rammstein со съемок нового клипа

2019-02-01 14:45 192

Культовая немецкая группа Rammstein начала съемки одного из ожидаемых клипов на песни из нового альбома.

На странице коллектива в Facebook опубликованы несколько фотографий, сделанных во время работы над новым роликом.

На одном из кадров можно увидеть несколько монахинь в белых одеяниях, а на другом - Тилля Линдеманна, закрытого режиссерской хлопушкой.

Съемками занимается известный режиссер клипов Юнас Окерлунд, который неоднократно работал с Rammstein (Mann gegen Mann, Pussy, Ich tu dir weh), а также с группами The Rolling Stones и Metallica.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Йоко Оно выпустила кавер-версию культовой песни The Beatles

2018-10-14 14:34 4833

фото Гитара с автографами звезд The Beatles, Led Zeppelin, Queen и The Rolling Stones уйдет с молотка

2018-08-17 18:29 5925

видео Усик исполнил песню "Браття", под которую выходит в ринг и решил сняться в клипе

2018-08-03 10:43 5736

видео Требуем освободить! - Pussy Riot выпустила клип в поддержку Олега Сенцова

2018-07-26 10:12 4302

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Католическая жесть: В Сеть попали фото Rammstein со съемок нового клипа

2019-02-01 14:45 192

фото + видео Прогибы, пуфик и гантели: Как тренируется самая пышная модель plus-size Тесс Холлидей

2019-01-18 22:12 3105

В трейлере финального сезона Игры престолов нашли неожиданный факт о сериале

2019-01-15 08:10 2775

видео В Сеть попало новое видео финального сезона саги "Игра престолов"

2019-01-11 22:12 3855
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Католическая жесть: В Сеть попали фото Rammstein со съемок нового клипа 2019-02-01 14:45 192
фото + видео Прогибы, пуфик и гантели: Как тренируется самая пышная модель plus-size Тесс Холлидей 2019-01-18 22:12 3105
В трейлере финального сезона Игры престолов нашли неожиданный факт о сериале 2019-01-15 08:10 2775
видео В Сеть попало новое видео финального сезона саги "Игра престолов" 2019-01-11 22:12 3855

Лента

17:33 В НБУ признали, что валютных послаблений украинцы еще долго не получат
16:27 За что и кому украинцы за год дали взяток на сумму в 207 миллионов
15:46 Еврокомиссия обнародовала рейтинг стран по количеству ДТП на дорогах
15:14 Масштабная зачистка в Facebook и Twitter - удалены тысячи аккаунтов и записей
фото 14:45 Католическая жесть: В Сеть попали фото Rammstein со съемок нового клипа
14:13 Евросоюз устраивает переговоры с диктатором Мадуро, создана контактная группа
фото 13:44 Volkswagen рассекретил новый электромобиль - не будет крыши и дверей
13:16 Отопительный сезон: В подземных хранилищах Украины осталось менее 36% газа
12:43 У Кличко изобретают очередную новую систему контроля оплаты парковки
12:15 В Сеуле возобновились массовые протесты против корейских пасторов