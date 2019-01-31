Культовая немецкая группа Rammstein начала съемки одного из ожидаемых клипов на песни из нового альбома.
На странице коллектива в Facebook опубликованы несколько фотографий, сделанных во время работы над новым роликом.
На одном из кадров можно увидеть несколько монахинь в белых одеяниях, а на другом - Тилля Линдеманна, закрытого режиссерской хлопушкой.
Съемками занимается известный режиссер клипов Юнас Окерлунд, который неоднократно работал с Rammstein (Mann gegen Mann, Pussy, Ich tu dir weh), а также с группами The Rolling Stones и Metallica.