Фото-видео видео Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra выпустили уникальный клип на песню Stefania

2022-05-16 09:34

Группа Kalush Orchestra, триумфально победившая на конкурсе Евровидение-2022 выпустила 15 мая эмоциональный клип на победную песню Stefania.

В видео вошли жесткие кадры военных преступлений российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле, которые до апреля находились под оккупацией. Как отметил солист Kalush Orchestra Олег Псюк, война полностью поменяла смысл этой песни, что отразилось в клипе.

Как известно, с самого начала Псюк посвятил композицию своей маме Стефании. Однако с началом полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Stefania для многих стала символом, олицетворяющим Родину.

"Мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле - кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно!", - прокомментировали премьеру участники группы.