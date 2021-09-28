Украина фото Ани Лорак снялась в клипе с кинджалом войск СС

2021-09-28 09:02

Активно выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram фрагмент своего нового видео на песню на украинском языке "Бачила".

В ролике артистка появляется с кинжалом в руке, который прижимает к груди.

"Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях", – прокомментировала видео певица.

В Соцсетях этот ролик вызвал большой резонанс. Причем, отнюдь не из-за каких-то талантов певицы.

Внимательные пользователи ФБ разглядели в оружии, которое демонстрируется в клипе кинджал СС (военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии).

Первоначально этот род войск предназначался для личной охраны Гитлера, входил в состав штурмовых отрядов и был отменно экипирован. В том числе и таким холодным оружием. За годы Второй Мировой Войны они отличились особой жестокостью, осуществляли геноцид. На Нюрнбергском процессе войска СС были обвинены в военных преступлениях. 

Позднее Комиссия ООН по правам человека осудила прославление бывших военнослужащих данного рода войск, категорически запретила использовать их символику на мемориальных комплексах и публичных мероприятиях.

Примечательно, что клип попал в Сеть в аккурат накануне выборов в Германии, которые впервые за много лет проиграла партия Ангелы Меркель. 

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. в 2008 году представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady Lady, заняла второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины.

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