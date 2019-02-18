Политика Пояс девяти морей: стратегии форсированного развития молодых стран

2019-02-18 15:46 219

Несколько десятков государств, расположенные вдоль единого Пояса от Европы до Индокитая, при всех своих многочисленных различиях имеют много общего.

Об этом подробнее. Тезисно.

1.Девять морей: Балтийское, Адриатическое, Черное и Азовское, Каспийское, а также Желтое (Западное) и Японское (Восточное) моря.

Сюда же можно добавить Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Хотя оба моря территориально имеют восточноазиатскую специфику, но политически сопредельные страны имеют много общего с державами вдоль рассматриваемого Пояса.

Девять регионов: страны Балтии, Восточная Европа, Центральная Европа, Балканы, Южный Кавказ, Центральная Азия, Корейский полуостров, а также Тайвань (на рубеже Восточно- и Южно-Китайского морей) и Вьетнам (ведущая страна Юго-Восточной Азии).

2.Страны нового мира. Единый Пояс от Балтии до Кореи вплоть до Индокитая составляют преимущественно, молодые страны, образовавшиеся после распада биполярного мироустройства. Политическая карта на континенте всего за тридцать лет очень существенно изменилась. Распад Советского Союза, Чехословакии, Югославии. Сюда же, в этот контекст добавим объединение Германии. Кроме того, начавшиеся в последнее время процессы реинтеграции на Корейском полуострове. В общем, государств на континенте возникло много. Прежде всего, это усложнило международную политику. К тому же, добавило задач для современной дипломатии, которые нужно решать сейчас, без оглядки на прошлое (многие государства появились впервые в истории – каких-то сто лет на политической карте мира вообще было в три раза меньше государств, чем сейчас). Увеличение числа государств расширяет возможности для поиска новых союзов, способствует переговорам и диалогу, позволяя сделать мир более устойчивым. И важная стабилизирующая роль в укреплении мира на континенте принадлежит странам вдоль единого Пояса.

3.Пояс разных скоростей. Стратегии каждой из молодых стран вдоль единого Пояса находятся на стадии формирования. Тем более, только на начальном этапе проходит воспитание и становление национальных элит. Одним странам быстро удалось форсировать посткоммунистическую трансформацию и успешно реализовать свои стратегии. Например, страны Балтии, которые сравнительно в короткий срок из постсоветских стран стали полноправными членами Евросоюза и НАТО. Некоторые страны в ускоренном темпе проводят реформы (Украина, Грузия, Молдова). Некоторые отказались от реформ (Беларусь, Азербайджан). Страны Центральной Азии в наибольшей степени наиболее оказались под перекрестным влиянием мировых и региональных держав (Турции, Саудовской Аравии, Ирана, России, Китая), при этом также поддерживая отношения со странами Запада.

4.Пояс демократии. Многие страны вдоль единого Пояса форсировали этап посткоммунистической трансформации, сделав однозначный выбор в пользу свободного и демократического развития. Кроме того, каждая из этих стран сделала ставку на национальное возрождение, активно развивая национальную культуру и традиции, создавая таким образом пестрое многокультурное разнообразие вдоль всего Пояса.

5.Пояс сдерживания. Единый Пояс также проходит вдоль границ стран, которые в силу разных причин не порвали с прежней посткоммунистической системой, а также пытаются создать альтернативы западным моделям демократии. Речь о России, Китае, а также Иране.

Однако, Пояс не направлен против каких-либо государств, а прежде всего, сосредоточен на том, чтобы обеспечить собственную устойчивость в современных реалиях меняющегося мира.

Пояс – это не только гарантия свободного развития всех затрагиваемых стран, но и способствует позитивным изменениям в сопредельных странах. Пояс – сближает разные народы, обеспечивает диалог между разными цивилизациями.

6. Совместная безопасность. Многие из стран вдоль единого Пояса, став на путь независимого развития, столкнулись с существенными угрозами своему суверенитету и территориальной целостности. Некоторые из этих стран воспользовались своим правом на самооборону,давая отпор внешней вооруженной агрессии. Например, только на одном постсоветском пространстве пять вооруженных конфликтов, из которых четыре конфликта заморожены и одна – горячая война, продолжающаяся уже шестой год. Отметим, во всех случаях агрессор один – Россия. Так, Грузия и Молдова противостоят российской агрессии соответственно в Абхазии, Южной Осетии, а также в Приднестровье. Кроме того, Россия спровоцировала продолжающийся конфликт между Азербайджаном и Арменией, которые в свою очередь, также находятся «на передовой» фронта против Ирана. Уже шестой год продолжается горячая война России против Украины. Война, которая привела к российской оккупации Крыма и промышленных районов Донбасса.

Отметим, что большинство конфликтов возникло на европейском пространстве Межморья. То есть до Каспия. В то же время, за Каспием – острота противоречий и опасность угроз между разными странами не менее острая (учитывая, что регион находится не только на перекрестке разных народов, но и религий). Тем не менее, каждой из стран удалось сохранить свою территориальную целостность, а также мирно урегулировать существующие споры.

Отчасти это произошло под влиянием Китая, который заметно увеличил влияние в регионе. Например, после создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) действительно, постепенно удалось мирно урегулировать все внутренние споры и конфликты. Равно как и верно то, что центральноазиатский регион до сих пор фактически остается закрытым для остального мира, под доминированием Китая и России. (Например, некоторые из стран до сих пор даже не вступили в ВТО). Соответственно, по мере открытости и укреплению в регионе влияния других международных игроков ситуация усложнится, появятся новые возможности, но и возникнут новые риски и вызовы.

7. Морская безопасность. Риски морских конфликтов присутствуют вдоль всего «Пояса девяти морей». Конфликты ведутся не только за Пояс, но и актуальны конфликты за море. Каждое из девяти морей сталкивается с растущими угрозами милитаризации. Несмотря на то, что все эти моря являются закрытыми. То есть милитаризация в данном случае бессмысленна и явно противоречит любым экономическим выгодам, став прямым результатом чрезмерной политизации (когда политические решения принимаются вопреки экономической логике). Так, рост милитаризации наблюдается на Балтийском и Черном морях и даже на Азове и Каспии. Угрозы милитаризации морей актуальны как в Европе, так и в Азии. Например, в Европе особенно это касается стран Балтии и Польши, а также Украина, которая держит европейский фронт против агрессии РФ в Черном и Азовском морях. А если говорить об Азии, то в наиболее уязвимом положении оказались Вьетнам, Филиппины и Индонезия. Это в свою очередь, не только актуализирует задачу не только укрепления морской обороны, но и необходимость совершенствования международного морского права. Не в малой степени ряд противоречий возникло в результате существующих коллизий и неоднозначных трактовок в нормах действующего морского права.

8.Пояс мира. Каждая из стран вдоль единого Пояса осуществляет мирную политику, на основе основополагающих принципов международного права. Например, принцип неприменения силы при любых обстоятельствах. Еще один принцип – уважение к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств. Кроме того, принцип мирного урегулирования споров. Каждая из стран активно прилагают усилия к уничтожению оружия массового уничтожения. Наиболее показателен в этом отношении пример Украины, которая добровольно отказалась от крупнейшего ядерного арсенала, оставшегося на ее территории после распада Советского Союза.

Хорватию и Албанию – на Балканах, Украину и Румынию – в регионе Черного моря, а также Корейский полуостров со всем Балтийско-Черноморским сообществом и многие другие страны единого «Пояса мира» объединяют принципы Декларации о мире и прекращении войн (DPCW).

Страны вдоль «Пояса девяти морей» в наибольшей степени заинтересованы в повсеместном продвижении принципов DPCW на международной арене. И в этом контексте полностью закономерно, что Пятый Балтийско-Черноморский форум состоялся именно в Южной Корее.

Кстати, это не единичный корейский Балтийско-Черноморский форум. Учитывая, что между южнокорейской миротворческой организацией HWPL подписан меморандум о сотрудничестве с Балтийско-Черноморским форумом.

На практике так и получилось, когда разные страны из разных регионов, имеющие разную историю и специфику культур в современных международных условиях имеют между собой много общего. Ну а ключевую консолидирующую роль в данном случае выполнила Декларация DPCW.

Страны вдоль «Пояса девяти морей» часто сталкиваются с потребностями в диалоге культур, альянсе религий, а также повсеместном укреплении культуры мира. ДекларацияDPCW предусматривает конкретные механизмы для этого: ст. 8 («Свобода религии»), ст. 9 («Религия, этническая принадлежность и мир») и ст. 10 («Распространение культуры мира»).

«Пояс девяти морей» - это Пояс мира, где все страны очень хорошо знают и понимают ценность мира, а также имеют хороший опыт построить и защитить мир, сделать его более устойчивым.

Но много конфликтов возникло на европейском пространстве единого Пояса. Например, Грузия противостоит российской агрессии в Абхазии и Южной Осетии; Молдова – в Приднестровье;

Как результат, только на одном постсоветском пространстве четыре самопровозглашенных сепаратистских анклава (Приднестровье, Карабах, Абхазия и Южная Осетия). Кроме того, аннексированный и оккупированный Крым. И продолжающаяся горячая война на Донбассе. Шесть открытых конфликтов только на одном постсоветском пространстве.

9.Украина выполняет важную лидерскую роль в становлении «Пояса девяти морей».

Первая институционализация Балтийско-Черноморско-Каспийского сообщества произошла при непосредственной институционализации Украины. 1 декабря 2005 года, когда в Киеве было официально провозглашено о создании Балтийско-Черноморского сообщества демократического выбора. Если говорить о формате межгосударственного объединения.

Если же говорить о действующих международных организациях, то, прежде всего, об Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ – организация, которая была инициирована и официально учреждена именно Украиной. Единственная международная организация, штаб-квартира которой находится в Киеве. Напомним, еще в 1997 году. Одна из первых попыток консолидации Балтийско-Черноморско-Каспийского сообщества.

Международный Центр Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик, негосударственный think-thank, был создан в январе 2016 года. Также при непосредственном активном участии Украины.

Украина – один из естественных лидеров на всем пространстве между территориально разных морей. Потенциал украинского регионального лидерства все еще не раскрыт в полной мере. И было бы ошибочно его ограничивать хоть Межморьем, хоть Триморьем. О форматах регионального лидерства Украины есть много разных мнений. Тем более, что внешнеполитическая стратегия Украины, как и многих других держав вдоль Пояса, находится в стадии становления. Украина могла бы осуществлять активную политику на всем пространстве вдоль всего «Пояса девяти морей». От Балтии и Черного морей через Каспий, Китай, Корею, Японию, вплоть до Вьетнама и южных азиатских морей – по одной неразрывной линии.

….«Пояс девяти морей» составляет стержневую ось всего континента между Европой и Азией, выполняя важную стабилизирующую роль в построении устойчивого мира в интересах свободного развития всех стран (как вдоль, так и вокруг Пояса).

Игорь ШЕВЫРЕВ