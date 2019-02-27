Политика Розенко объяснил, как будут платить пенсии на оккупированных территориях

2019-02-27 17:30 234

 

Выплата пенсий на оккупированных территориях Украины будет осуществляться в полном объеме только после возобновления территориальной целостности.

Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«Люди живут в состоянии оккупации. Извините, но не мы прекратили выплату там пенсий, не украинское государство, а оккупационная власть и российские войска, которые захватили часть территории Украины, поэтому давайте расставлять правильно акценты. Люди там страдают, катастрофическая ситуация, но мы можем изменить это одним путем — когда будет возобновлена ​​территориальная целостность нашего государства в полном объеме «, — сказал Розенко.

Он добавил, что когда на оккупированных территориях будет мир, будут работать украинские законы и отделения Пенсионного фонда Украины, казначейства, тогда и будут выплачиваться зарплаты, пенсии и другие соцвыплаты.

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