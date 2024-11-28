Политика Запрет Байдена наносить удары дальнобойными ракетами связал руки Украине и дал рф возможность подготовиться

2024-11-28 08:26

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по россии с помощью американских дальнобойных ракет запоздалое, потому что россии дали время подготовиться. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на мнение западных экспертов и аналитиков.

"Пока Запад спорил, россии дали время на подготовку, в то время как Украине пришлось отбивать атаки со связанными за спиной руками. Даже теперь все еще есть некоторые ограничения", - говорится в материале.

Аналитик по России в американском Институте изучения войны Джордж Баррос заявил, что с этим разрешением "опоздали на годы".

"Это слишком мало... Это было азбучной истиной, что Украине уже много лет нужна возможность наносить удары по российскому тылу", - подчеркнул он.

Военный эксперт из Королевского института оборонных исследований Мэтью Севилл отметил, что "многие из лучших целей - вертолеты и самолеты с планирующими бомбами, атакующие украинские города, и войска на севере или в Курске - переместились на авиабазы ​​за пределами досягаемости ATACMS".

Эксперт по военным действиям в корпорации RAND Майкл Бонерт также назвал решение Байдена запоздалым, что "определенно ограничит эффективность ударов ATACMS".

"Если бы Украина смогла уничтожить несколько эскадрилий истребителей Су-34 и Су-35 в начале года, то у России было бы значительно меньше возможностей применять бомбы-планировщики против украинских позиций и мирных жителей", - подчеркнул он.

Однако эксперт добавил, что Украина может попытаться использовать западное оружие, чтобы "нарушить логистику и мобильность российских и северокорейских сил, контратакующих в Курской области", что предоставит украинским силам больше свободы для маневра.

По его словам, теперь Украине нужно "убедить новую администрацию США, что ее все еще следует поддерживать".

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