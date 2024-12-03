Политика Столтенберг заявил, что быстрое завершение войны в Украине без территориальных потерь нереально

2024-12-03 09:24

Скорое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально. Возможно, для достижения мира Киеву придется "временно" отказаться от оккупированных территорий. Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Welt.

"Если линия прекращения огня означает, что россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда", - объяснил он свое мнение.

По его словам, важно, чтобы Украина получила гарантию безопасности в обмен на временную уступку территории. Он добавил, что это может быть членство в НАТО, но есть и другие способы вооружить и поддержать украинцев.

Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в Украине.

"Нам необходима линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, ныне контролируемые Россией. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", - добавил Столтенберг.