Украина В Украине началась автоматическая индексация пенсий - кому и сколько добавят

2019-03-01 12:41 378

Сегодня, 1 марта впервые началась автоматическая индексация пенсий. Об этом ранее заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, за минувший год средний размер пенсии вырос в 1,5 раза.

"В прошлом году пенсии были повышены на 1476 гривен для 550 тысяч военных пенсионеров", - сказал премьер.

В правительстве уточнили, что в марте пенсии в Украине вырастут в среднем на 17-20%. "Это одна из главных позиций реформы, которая была введена.

Теперь, несмотря ни на что, ежегодно 1 марта будет проводиться так называемое осовременивание пенсионных выплат.

"Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям", - сообщил вице-премьер Павел Розенко и заверил, что финансовый ресурс для повышения пенсий имеется.

Помимо индексации пенсий в марте должен начаться процесс монетизации субсидий.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что субсидия в результате изменений, связанных с монетизацией, станет социальной выплатой.

1 марта период ее выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий, и люди будут получать эти средства одновременно с пенсией.

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