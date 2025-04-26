С 1 мая большинство украинцев получат субсидии на услуги ЖКХ автоматически

Жилищные субсидии в Украине делятся на два сезона: отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября).
С 1 мая 2025 года большинство украинцев получат субсидии на неотапливаемый сезон автоматически, без дополнительных заявлений. Однако в случае изменений в составе домохозяйства или при аренде жилья необходимо в течение 30 дней обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) для переназначения помощи.
В случае игнорирования этого требования помощь может быть прекращена или начислена неправильно. Несмотря на автоматическое переназначение, существует ряд ситуаций, когда обязательно надо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией:
В случае подачи заявления в течение мая или июня, субсидия все равно начисляется с начала неотопительного сезона. Подать документы на назначение или продление субсидии можно удобно несколькими способами:
Также важно понимать, что субсидия на коммунальные услуги рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от того, кому именно она начисляется, какой у человека доход, сколько человек прописано в жилье, о каком доме идет речь, какое установлено отопление.