Жизнь С 1 мая большинство украинцев получат субсидии на услуги ЖКХ автоматически

2025-04-26 09:32

Жилищные субсидии в Украине делятся на два сезона: отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября).

С 1 мая 2025 года большинство украинцев получат субсидии на неотапливаемый сезон автоматически, без дополнительных заявлений. Однако в случае изменений в составе домохозяйства или при аренде жилья необходимо в течение 30 дней обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) для переназначения помощи.

В случае игнорирования этого требования помощь может быть прекращена или начислена неправильно. Несмотря на автоматическое переназначение, существует ряд ситуаций, когда обязательно надо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией:

  • вы арендуете жилье и самостоятельно оплачиваете коммунальные услуги;
  • в вашем доме зарегистрированы внутренне перемещенные лица;
  • в доме фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
  • вы подаете заявку на субсидию для приобретения твердого, жидкого топлива или сжиженного газа;
  • в прошлом сезоне вам назначили субсидию в размере 0,0 грн.

В случае подачи заявления в течение мая или июня, субсидия все равно начисляется с начала неотопительного сезона. Подать документы на назначение или продление субсидии можно удобно несколькими способами:

  • лично или по почте в сервисный центр ПФУ;
  • через электронный портал Пенсионного фонда или мобильное приложение;
  • через портал Дія (опция «Заявление на субсидию»);
  • в ЦНАПах;
  • через уполномоченных лиц органов местного самоуправления.

Также важно понимать, что субсидия на коммунальные услуги рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от того, кому именно она начисляется, какой у человека доход, сколько человек прописано в жилье, о каком доме идет речь, какое установлено отопление.

subscriber subscriber

Еще по теме

Владимир Зеленский впервые заявил, что Украина готова к переговорам и большому компромиссу

2025-04-25 13:30

Украине в этом году аналитики прогнозируют рекордно низкий урожай пшеницы

2025-04-25 09:29

Фиксированный тариф на газ для украинцев продлен на один год — 7,96 грн за куб + доставка

2025-04-24 16:43

США предложили Украине и рашистам мирное соглашение, которое предусматривает обмен территориями

2025-04-24 11:34

Еще новости в разделе "Жизнь"

С 1 мая большинство украинцев получат субсидии на услуги ЖКХ автоматически

2025-04-26 09:32

В Киеве задержали мужчину, который за 50 тыс долларов помогал уклонистам сняться с воинского учета

2025-04-24 13:35

С начала года украинцы потратили на обязательные автостраховки более 4,5 млрд гривен

2025-04-24 09:31

В Украине появилась новая мошенническая схема кражи конфиденциальных данных граждан

2025-04-23 16:41
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

С 1 мая большинство украинцев получат субсидии на услуги ЖКХ автоматически 2025-04-26 09:32
В Киеве задержали мужчину, который за 50 тыс долларов помогал уклонистам сняться с воинского учета 2025-04-24 13:35
С начала года украинцы потратили на обязательные автостраховки более 4,5 млрд гривен 2025-04-24 09:31
В Украине появилась новая мошенническая схема кражи конфиденциальных данных граждан 2025-04-23 16:41