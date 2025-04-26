Жизнь С 1 мая большинство украинцев получат субсидии на услуги ЖКХ автоматически

2025-04-26 09:32

Жилищные субсидии в Украине делятся на два сезона: отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября).

С 1 мая 2025 года большинство украинцев получат субсидии на неотапливаемый сезон автоматически, без дополнительных заявлений. Однако в случае изменений в составе домохозяйства или при аренде жилья необходимо в течение 30 дней обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) для переназначения помощи.

В случае игнорирования этого требования помощь может быть прекращена или начислена неправильно. Несмотря на автоматическое переназначение, существует ряд ситуаций, когда обязательно надо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией:

вы арендуете жилье и самостоятельно оплачиваете коммунальные услуги;

в вашем доме зарегистрированы внутренне перемещенные лица;

в доме фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

вы подаете заявку на субсидию для приобретения твердого, жидкого топлива или сжиженного газа;

в прошлом сезоне вам назначили субсидию в размере 0,0 грн.

В случае подачи заявления в течение мая или июня, субсидия все равно начисляется с начала неотопительного сезона. Подать документы на назначение или продление субсидии можно удобно несколькими способами:

лично или по почте в сервисный центр ПФУ;

через электронный портал Пенсионного фонда или мобильное приложение;

через портал Дія (опция «Заявление на субсидию»);

в ЦНАПах;

через уполномоченных лиц органов местного самоуправления.

Также важно понимать, что субсидия на коммунальные услуги рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от того, кому именно она начисляется, какой у человека доход, сколько человек прописано в жилье, о каком доме идет речь, какое установлено отопление.